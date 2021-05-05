РИАМО - 5 мая. Согласно данным сервиса «Работа.ру», менеджер, охранник и стоматолог-пародонтолог вошли в топ вакансий с самыми большими зарплатами в Москве, сообщает РИА Новости.

Так, директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании предлагают оклад в 400 тыс. рублей ежемесячно, а менеджеру по продажам строительных материалов — до 300 тыс. рублей.

На позицию HR-директора в международную компанию требуется человек, который может получать от 250 тыс. рублей. Для трудоустройства нужно высшее образование и опыт работы на аналогичной должности.

Также рекрутеры ищут семейную пару для помощи по хозяйству в частном доме в Подмосковье. Работникам будут платить 250 тыс. рублей в месяц, а также предоставят проживание. В список обязанностей, к примеру, входят чистка бассейна и уход за собакой.

Стоматолог-пародонтолог в частной клинике сможет зарабатывать до 200 тыс. рублей. Аналогичную сумму готовы заплатить в проектно-конструкторском департаменте разработчику C/C++.

На зарплату от 180 тыс. рублей в месяц может рассчитывать охранник в загородном доме. Ему предложат бесплатное питание и форму. При этом он должен иметь удостоверение охранника шестого разряда, личное авто, травматическое оружие и навыки рукопашного боя.

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