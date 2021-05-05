РИАМО - 5 мая. Заместитель начальника жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран рассказала, что шум перфоратора и строительный мусор могут говорить о незаконной перепланировке у соседей, сообщает РИА Новости.

«Вам стоит ориентироваться на строительные материалы, ввозимые в квартиру ваших соседей. Также присмотритесь, есть ли конструктивные элементы среди строительного мусора, который выносят из квартиры», — сказала Хавран.

Соседи подозрительной квартиры могут смело обращаться в Мосжилинспекцию. Для перепланировки характерен звук перфоратора — он очень громкий, его тяжело с чем-то спутать.

Москвичам напоминают, что перепланировку квартиры необходимо согласовать с Мосжилинспекцией. К ней относятся все виды работ, которые требуют изменение технической документации в итоге, включая устройство или ликвидация дверных проемов, возведение или демонтаж перегородок, перенос унитаза или кухонной плиты.

Для согласования перепланировки нужно зарегистрироваться на столичном сайте госуслуг, последовательно перейти по разделам: «Услуги», «Жилье, ЖКУ, двор», «Перепланировка», «Переустройство и перепланировка помещения в жилом доме». Там можно найти необходимый тип заявления и прикрепить документы.