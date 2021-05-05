РИАМО - 5 мая. Укоренившаяся традиция проводить майские праздники на шашлыках с употреблением большого количества алкоголя лишает людей более насыщенного и полезного для здоровья досуга, считает врач-психиатр и нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

По ее словам, с приходом по-настоящему теплой погоды и длинных выходных люди устремляются на улицу, однако не все выбирают продолжительные прогулки на свежем воздухе - множество отдыхающих ограничиваются застольем с обильным возлиянием.

«Мало того, что эти люди сами портят свое здоровье и лишаются более насыщенного досуга, но и окружающим бывает неприятно отдыхать рядом с шумной, развязной подвыпившей компанией. Чтобы избавиться от этих майских традиций с шашлыками и алкоголем, важно заранее планировать досуг», - отметила Панова.

Она уточнила, что на праздники можно запланировать короткое путешествие, поход на концерт или выставку.

«Если вы ждете гостей, то нужно тоже заранее составить программу, куда их сводить, чем развлечь. Иначе алкоголь служит заполнителем времени, если нет ничего более интересного», - добавила эксперт.

По словам медика, самые простые занятия на вечер - просмотр любимых фильмов, старых фото с членами семьи, а у костра можно посидеть с гитарой вместо спиртного и шашлыков.

«Попробуйте создавать новые традиции - печь пироги и устраивать майские чаепития, делать первую в сезоне окрошку для квасной вечеринки. Велосипедные поездки, бадминтон, волейбол на свежем воздухе, участие в волонтерских проектах по посадке деревьев - существует масса способов провести нерабочие дни без алкоголя», - сказала Панова.

По мнению нарколога, попытка пересмотреть сценарий проведения выходных поможет четко определить, кто из друзей действительно заинтересован в общении, а кто воспринимает встречи только как повод выпить.

«Во втором случае, возможно, стоит искать другую компанию для проведения досуга. А если для близкого человека праздник без алкоголя стал немыслим, то важно присмотреться - что он заливает алкоголем - проблемы, неприятности, одиночество? Тогда, возможно, стоит завести разговор о посещении психотерапевта», - добавила Панова.

Эксперт подчеркнула, что если алкоголь стал частым спутником не только по праздникам, но и в будни, то в этом случае нужна консультация нарколога. В присутствии такого человека лучше вообще отказаться от спиртного.