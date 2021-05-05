РИАМО - 5 мая. Вторую дозу вакцины от Covid-19 вводят в обязательном порядке, чтобы закрепить эффект от первой и укрепить иммунитет, сообщает РИА Новости.

«После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима (вторая доза - ред.)», — сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, именно благодаря второй дозе вакцины формируется необходимый Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти, которые обеспечивают надежную защиту от инфекции.

Ученый уточнил, что 30-45 дней — самый оптимальный интервал между дозами вакцины, но в условиях пандемии это слишком долго. Поэтому сейчас интервал составляет 21 день.

Если отказаться от второй дозы вакцины, то можно поставить под удар свое здоровье и свести на нет пользу от первой дозы, считает Горелов. Через пару месяцев организм снова станет уязвим для инфекции.

Также введение нескольких доз вакцины с интервалами используется и при лечении других заболеваний: от вируса папилломы человека, гепатита В и клещевого энцефалита.

Активная вакцинация отечественным препаратом «Спутник V» сейчас проводится по всей России. Пункты вакцинации можно посмотреть на «Яндекс.Картах».