РИАМО - 5 мая. В Москве и Подмосковье до вечера среды продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, в области и столице предупреждение продлено до 21:00 среды.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Брянской, Орловской, Тульской и Курской областях ЦФО.

В Москве и Московской области в среду температура воздуха днем составит от плюс 10 до плюс 15 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм ртутного столба.