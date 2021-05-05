РИАМО - 5 мая. В Москве и Московской области в среду температура воздуха в дневные часы составит плюс 10-15 градусов, возможны осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура в Москве днем составит плюс 14-15 градусов, по области — плюс 10-15 градусов.

Скорость западного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.