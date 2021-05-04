РИАМО - 4 мая. Военная техника начала движение по Красной площади в Москве в рамках ночной репетиции парада в честь Дня Победы, передает корреспондент РИАМО.

Огромное количество людей собралось около ограждений рядом с Красной площадью, пришедшие хотят посмотреть репетицию парада, сделать фотографии и видео.

В этом году в параде Победы 9 мая будут участвовать более 12 тыс. человек. По Красной площади проедет военная техника, в том числе советские танки Т-34 и новейший Т-14 «Армата», ракетный комплекс «Искандер — М» и другие образцы военной техники.