РИАМО - 4 мая. Короткое замыкание из-за ненадлежащей эксплуатации здания является приоритетной версией возникновения пожара в отеле на 6-й Кожуховской улице в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она напомнила, что ночью на вторник в отеле, где находились свыше 300 человек, произошел пожар, в результате чего погибли двое мужчин, также есть пострадавшие.

По словам Ивановой, уголовное дело по факту пожара передано для дальнейшего расследования первому управлению по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.

По данному делу назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и иные судебные экспертизы. Принимаются меры к розыску учредителя отеля для проведения с ним следственных действий.