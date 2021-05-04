РИАМО - 4 мая. Газовое оборудование было проверено в более чем 55 тыс. частных домов Московской области, также инспекторы проверяли наличие контрактов на техобслуживание, сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».

Директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов присоединился к бригаде газовиков, которые обходят частные дома Подмосковья для проверки газового оборудования.

«Сегодня лично присоединился к бригаде, проверил, как наши специалисты выполняют обследование газового оборудования, пообщался с жителями, узнал, с какими порой сложностями сталкиваются газовики при обходах. В целом, хочется выразить жителям благодарность за понимание того, что эти обходы проводятся с целью обезопасить их» – сказал Баранов.​

Он добавил, что обходы проводятся и для того, чтобы проверить правильно ли эксплуатируется газовое оборудование, еще раз напомнить о правилах безопасности и необходимости иметь договор на техобслуживание газового оборудования.

Средние сроки эксплуатации газового котла, колонки и плиты составляют 10-12 лет. Точный срок для конкретного прибора можно посмотреть в паспорте производителя.

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