РИАМО - 4 мая. Газовое оборудование было проверено в более чем 55 тыс. частных домов Московской области, также инспекторы проверяли наличие контрактов на техобслуживание, сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».
Директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов присоединился к бригаде газовиков, которые обходят частные дома Подмосковья для проверки газового оборудования.
Он добавил, что обходы проводятся и для того, чтобы проверить правильно ли эксплуатируется газовое оборудование, еще раз напомнить о правилах безопасности и необходимости иметь договор на техобслуживание газового оборудования.
Средние сроки эксплуатации газового котла, колонки и плиты составляют 10-12 лет. Точный срок для конкретного прибора можно посмотреть в паспорте производителя.
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