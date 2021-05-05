РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. В микрорайонах городского округа Балашиха в преддверии Дня Победы в среду состоятся торжественные памятные акции-митинги у мемориалов воинской славы, сообщается на странице «Афиша мероприятий в Балашихе и Железнодорожном» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках мероприятий все присутствующие выразят благодарность ветеранам ВОВ за подвиг, возложат цветы, почтив память павших воинов.

В 10:30 митинг начнется в деревне Пуршево, на Пуршевском кладбище у мемориала погибшим воинам. В 11:00 памятное мероприятие начнется у памятника «Скорбящая мать» в микрорайоне Салтыковка, а в 12:30 митинг состоится на улице Советской в сквере напротив железнодорожной станции Балашиха, у памятного знака «В честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В этом году отмечается 76-я годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.​