РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мая. Вальс Победы станцуют в Королеве в среду, мероприятие пройдет в 18:00 у ротонды «Территория космоса» в центральном городском парке, сообщается на странице парка в Instagram.

Музыкальное сопровождение обеспечит Королевский городской оркестр, а все желающие смогут взять мастер-класс и станцевать вальс.

9 мая в России отпразднуют 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника в Подмосковье пройдут различные мероприятия.