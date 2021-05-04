РИАМО - 4 мая. Военнослужащие, участвующих в репетиции парада ко Дню Победы в центре столицы, готовят и проверяют военную технику, передает корреспондент РИАМО.

Участники мероприятия чистят технику, обрабатывают шины перед въездом на Красную площадь.

Во вторник в мегаполисе пройдет вторая ночная репетиция парада в преддверии 9 Мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

Из-за проведения репетиции в Москве перекрыта часть улиц, а еще также некоторые станции метрополитена в центре города работают только на вход и пересадку.

Кроме того, автомобильные парковки на всех участках перекрытых улиц будут недоступны.

Пассажирам общественного транспорта и водителям рекомендовали заранее планировать свои поездки по мегаполису.

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