РИАМО - 4 мая. Четырехэтажное здание колледжа в Жуковском передали в собственность Московской области из федеральной собственности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Сейчас учебное учреждение называется Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия». Там готовят кадры для военно-промышленного комплекса и предприятий Жуковского.

«В здании колледжа 32 аудитории, в которых обучается более 700 студентов. Ежегодно из этих стен выпускается порядка 200 специалистов 16 специальностей, среди которых технологи продуктов общественного питания, повара и кондитеры, специалисты сварочных работ, программирования и интернет сферы, банковского и столярного дела, товароведы, маляры и другие нужные специалисты», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, в переданном здании подготовлены и выпущены более 10 тыс. специалистов.

По мнению зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, взаимодействие с территориальным управлением Росимущества в Подмосковье способствует развитию региона. В феврале здание с пристройкой площадью свыше 4 тыс. кв. м. передали в собственность региона.