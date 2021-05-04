РИАМО - 4 мая. Жителей столицы, которые вернулись из-за границы, но не сдали тест на коронавирусную инфекцию и не загрузили его результаты на сайт госуслуг, оштрафовали почти на 15,5 млн рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Порядка 2% горожан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты тестирования на портал госуслуг в течение трех дней после прилета. Эти жители представляют угрозу здоровью и жизни окружающих.

По результатам рассмотрения дел в столичных судах 1232 горожанам присуждены штрафы. По остальным 1267 делам в судах назначены даты заседаний.

С 15 апреля всем гражданам России, которые прибывают в страну любым видом транспорта, необходимо в течение трех дней пройти тест на Covid-19 методом ПЦР. Полученные результаты нужно разместить на едином портале государственных и муниципальных услуг.

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