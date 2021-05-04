РИАМО - 4 мая. Исполнителя капитального ремонта зданий двух медучреждений планируют выбрать в ходе торгов, закупки опубликованы, сообщается на сайте комитета по конкурентной политике Московской области.

Капремонт проведут в ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» (корпус №14 хирургический корпус с пристройкой) и ГБУЗ МО «Детский клинический многопрофильный центр Московской области» в Мытищах.

«Опубликованы две закупки на выполнение работ по капитальному ремонту медицинских учреждений», - сказала исполняющий обязанности председателя комитета по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева.

Ремонт планируют завершить в 2022 году.

Объекты включены в госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.