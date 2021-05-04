РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мая. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 7380 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

С 1 по 4 мая в Подмосковье выявили 2565 случаев заболевания, из них 625 - за минувшие сутки.

С начала пандемии в Московской области выявлено 252 446 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5884 человека, выздоровели 207 420 пациентов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.