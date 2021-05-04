РИАМО - 4 мая. Российское правительство вернулось к обсуждению инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах, сообщает «Коммерсант».

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу РФ представить в течение трех месяцев согласованную позицию по этой инициативе. Данное нововведение лоббирует столичный Дептранс.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — сказали в пресс-службе Дептранса столицы.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что эта инициатива крайне чувствительна для жителей страны, поэтому нельзя принимать неправильных решений по данному вопросу.

Он подчеркнул, что главная проблема - это «рваный» скоростной режим на дорогах, когда за знаком «80» стоит «60», затем «40», а потом снова«80». Такое расположение знаков встречается и за городом, и в городе. А нештрафуемый порог превышения скорости защищает автолюбителей от лишних и неоправданных ограничений.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман считает, что снижать нештрафуемый порог с 20 км/ч на 10 км/ч следует только после тотального аудита действующих ограничений скорости.

Также ранее эксперты обращали внимание на регионы страны, где власти ограничивали скорость на дорогах сразу с учетом нештрафуемого порога. Например, подмосковный Минтранс несколько лет назад поставил на дорогах области знаки «50», подразумевая, что по факту поток транспорта будет двигаться со скоростью 70 км/ч.

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