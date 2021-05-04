РИАМО - 4 мая. Депутат Мособлдумы Линара Саметдинова дала старт акции «Помнить каждого», в рамках которой волонтеры будут поздравлять ветеранов в Подмосковье с наступающим Днем Победы, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

«Из-за пандемии больших уличных торжеств в честь Дня Победы не состоится, но ведь праздника ждут все жители, в особенности наши ветераны, труженики тыла, бывшие узники и блокадники. Считаю, что оставить их без внимания, праздника и подарков никак нельзя», - сказала Самединова.

Она призвала всех желающих и располагающих хотя бы часом свободного времени стать волонтером акции. Для этого необходимо заполнить Google-форму.

Для ветеранов из Павловского Посада и Электрогорска уже подготовили подарки. На очереди Электросталь, Давыдово, Куровское, Ильинский Погост и Соболевское.

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