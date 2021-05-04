РИАМО - 4 мая. Сбор предложений об изменении скоростного режима на московских дорогах начался 3 мая, за день поступило 169 предложений от водителей и пешеходов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Самое распространенное предложение – снизить для безопасности пешеходов скорость на внутрирайонных улицах в центре города до 40 км/ч. Названы адреса, где находятся школы, детские сады и большой поток пешеходов.

Часть москвичей предложила повысить скорость на крупных магистралях, например, на Северо-Восточной и Северо-Западной хордах.

Еще поступило предложение разделить город на скоростные зоны, где допустимая скорость будет зависеть от дальности от центра.

Также поступали предложения по отмене нештрафуемого порога скорости.

Свои идеи по скоростному режиму в городе можно прислать Telegram-боту @to_deptrans_bot.

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