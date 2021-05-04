РИАМО - 4 мая. Москвичей, которые переболели коронавирусом и имеют антитела, призывают стать донорами и сдать плазму, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
По ее словам, доза плазмы, которую обычно сдают, - 600 мл. Она может спасти жизнь 2-3 людям.
Переливание плазмы крови переболевших Covid-19 уже доказало свою эффективность для лечения пациентов в тяжелом состоянии. При этом подходит не вся кровь переболевших, а только с необходимым соотношением иммуноглобулинов, поэтому врачи обследуют потенциальных доноров.
Также в Москве сейчас проводится вакцинация от коронавируса. Расположение мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть на «Яндекс.Картах».
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