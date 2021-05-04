РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. В подмосковном Подольске на Революционном проспекте плакат упал на припаркованный автомобиль, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На Революционном проспекте у дома №31/30, где дежурная аптека, упал плакат на припаркованный автомобиль. Пострадавших нет», - сказал очевидец.

В Московском регионе во вторник дует сильный порывистый ветер.

Из-за сильного ветра в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.