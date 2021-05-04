РИАМО - 4 мая. В апреле в России зафиксировали значительный отток денег из банков в наличность, данный показатель приблизился к повышенному значению 2020 года, сообщает РБК.

Причинами сложившейся ситуации назвали подготовку населения к майским праздникам и реакцию на заявления об отключении РФ от SWIFT.

По данным Центробанка, в прошлом месяце объем наличных в обращении, поступивших через банки, увеличился на 366,9 млрд рублей. Это самый резкий отток в наличность с начала текущего года.

Если исключить сезонный рост объема наличных в обращении в конце года, то апрельские показатели вполне сопоставимы с уровнем июня 2020 года (391,8 млрд рублей), когда в России начали снимать ограничения после первой волны пандемии Covid-19.

Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин считает, что увеличение нерабочих дней в мае может быть одной из причин, почему россияне решили увеличить запас наличных.

Руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково»-РЭШ Егор Кривошея отметил, что на рост спроса на наличные также могли повлиять новости о внешнеэкономических шоках, которые связаны с возможными санкциями и рисками ограничений международных переводов.

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