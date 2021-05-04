РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мая. В преддверии Дня Победы ветерану в Королеве бесплатно установили новую электрическую плиту, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

96-летняя Юлия Михайловна Данилова обратилась к сотрудникам социальной службы с просьбой обновить ее старую кухонную плиту. При поддержке руководителя УК «Жилсервис» Евгения Петрова жительнице доставили и установили новую электрическую плиту.

«Сотрудники нашей компании регулярно бывают на поквартирном обходе жителей, в один из таких визитов выяснилась проблема Юлии Даниловой. Мы не могли остаться равнодушными», - сказал Петров.

Управляющая компания оказывает бытовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также пожилым и одиноким людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Благотворительная акция по замене бытовой техники ветеранам проходит ежегодно накануне Дня Победы.