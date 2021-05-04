РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили трех нарушителей правил перевозки детей на дорогах городского округа во вторник, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу во вторник провели профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на безопасность детей-пассажиров.

Госавтоинспекторы проверяли, пристегнуты ли юные пассажиры в автомобилях, а также соответствует ли используемое детское удерживающее устройство возрасту, росту и весу ребенка.

Кроме того, сотрудники ГИБДД вручали водителям специальные памятки. В результате проведенного мероприятия было выявлено три водителя, которые нарушали требования правил перевозки детей.

Родители, игнорирующие средства защиты, подвергают жизнь своего ребенка серьезной опасности. Сотрудники ГИБДД напомнили, что дети в большей степени, чем взрослые, подвержены травмам в случае дорожной аварии и поэтому их безопасности необходимо уделять особенное внимание.