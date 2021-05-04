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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В центре Москве были перекрыты центральные улицы в связи с прибытием военной техники, которая будет участвовать в репетиции ко Дню Победы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
По дороге от Тверской улицы до улицы Охотный ряд перемещается колонна из военной техники.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Вокруг много людей, которые внимательно следят за репетиций парада, делают фотографии и снимают видео.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: прохожие наблюдают за прибытием военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Пешеходные улицы в столице перекрыты и везде стоят сотрудники правоохранительных органов.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В городе перекрыта часть улиц, также некоторые станции метро в центре столицы работают только на вход и пересадку.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Во вторник в Москве состоится вторая ночная репетиция военного парада в преддверии Дня Победы. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В текущем году в параде примут участие более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и техники, а также более 70 единиц военной авиации.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Прибытие военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: прохожие наблюдают за прибытием военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Прибытие военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Прибытие военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Прибытие военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Прибытие военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Прибытие военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Прибытие военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Прибытие военной техники на вторую репетицию парада Победы в Москве
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