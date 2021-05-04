РИАМО - 4 мая. Благоустройство парка имени Олега Степанова в подмосковном Серпухове планируют завершить в 2022 году, работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщается на сайте комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство парка имени Олега Степанова в городском округе Серпухов», - сказала исполняющая обязанности председателя комитета по конкурентной политике региона Светлана Журавлева.

Парк находится между улицами Садовой, Старослободской, Чехова и Луначарского. В рамках конкурсной процедуры определится подрядчик, который выполнит вторую очередь благоустройства территории.

Парк имени Степанова включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Благоустройство парка будет финансироваться из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.