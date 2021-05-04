РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. В городском округе Мытищи планируют создать еще две площадки «Мегабак» – на территории села Федоскино и микрорайона Шараповка, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По поручению губернатора Московской области Андрей Воробьева и министерства ЖКХ Мытищи вошли в пилотный проект «Мегабак». Его реализация в округе началась с 1 августа 2020 года. Площадки «Мегабак» являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Подмосковье, которая базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».

Специальная площадка в рамках проекта «Мегабак» находится по адресу: улица Коминтерна, 25. В Мытищах на сегодняшний день работает только эта площадка.

«В целом «Мегабак» показал себя хорошо, много людей сюда приезжает. Надеемся, что также у нас будет работать в дальнейшем вся эта программа. Эта площадка работает круглосуточно. Любой желающий может сюда привезти все из всех перечисленных отходов и выбросить. Мы призываем всех привозить сюда. Это будет комфортно для жителей по доставке», - сказал начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Денис Волжин.

Он добавил, что на площадке жителям помогут разгрузить крупногабаритный мусор.