РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. В городском округе Мытищи планируют создать еще две площадки «Мегабак» – на территории села Федоскино и микрорайона Шараповка, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
По поручению губернатора Московской области Андрей Воробьева и министерства ЖКХ Мытищи вошли в пилотный проект «Мегабак». Его реализация в округе началась с 1 августа 2020 года. Площадки «Мегабак» являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Подмосковье, которая базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».
Специальная площадка в рамках проекта «Мегабак» находится по адресу: улица Коминтерна, 25. В Мытищах на сегодняшний день работает только эта площадка.
Он добавил, что на площадке жителям помогут разгрузить крупногабаритный мусор.
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