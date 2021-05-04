РИАМО - 4 мая. Больше всего новых случаев коронавируса в Подмосковье за сутки выявили в Одинцовском городском округе (103) и Балашихе (56), всего за это время зафиксировали 625 случаев Covid-19. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

За сутки 52 новых случая заболевания подтвердили в Раменском округе, 51 – в Ленинском округе, 46 – в Сергиево-Посадском округе, 34 - в Чехове, 24 – в Красногорске, 23 – в Мытищах, 22 – в Люберцах, 16 – в Подольске, 15 – в Долгопрудном, 14 – в Клину, 13 – в Домодедове, по 12 – в Воскресенске и Реутове, 11 – в Егорьевске.

В Дмитровском округе, Котельниках и Щелкове выявили по девять новых случаев Covid-19 за сутки, по восемь – в Истре, Королеве и Орехово-Зуевском округе, семь – в Павловском Посаде, шесть – в Ивантеевке, по пять – в Дубне, Жуковском, Коломне, Лобне и Шатуре.

По три новых случая инфицирования зафиксировали в Богородском округе, Дзержинском, Луховицах, Протвине и Электрогорске, по два – в Краснознаменске, Лотошине, Лыткарине, Пушкине и Химках, по одному случаю – в Бронницах, Зарайске, Пущине, Рузском округе, Серпухове, Ступине и Электростали.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили во Власихе, Волоколамском округе, Звездном городке, Кашире, Лосино-Петровском, Можайском округе, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Талдомском округе, Фрязине, Черноголовке и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 252 446 случаев коронавирусной инфекции, скончались 5884 человека, выздоровели и выписались 207 420 пациентов.

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