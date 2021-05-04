РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. Лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Михаил Мурзаков поздравил с наступающим Днем Победы участника ВОВ Ефима Эпштейна и его супругу ветерана труда Халиму Карибуллину, сообщается на сайте администрации горокруга.

Эпштейн и Карибуллина вместе уже 65 лет. Эпштейн начало войны встретил под Можайском, где получил ранение в ногу. Но это не сказалось на его желании приносить пользу Родине на трудовом фронте. День Победы Эпштейн встретил на кабельном заводе в Уфе. Карибуллина в годы войны рыла противотанковые рвы от Рыбинска до Астрахани, защищая подступы к Волге. После она работала на заводах и пережила тяжелое время блокады Ленинграда.

«Каждый год мы поздравляем наших ветеранов с этой великой датой. В городском округе Мытищи сейчас живут 75 участников войны. Для каждого из них приготовлены подарки. Но главное для ветеранов – это внимание. Они видят, что не остаются без постоянной поддержки. Хочу пожелать им всем крепкого здоровья, долголетия и жизненного оптимизма», - сказал Мурзаков.

Сейчас ветераны войны и труда живут в Мытищах в большой и дружной семье, где чтут их героическое прошлое и подвиг всего советского народа в годы Великой Отечественной войны.