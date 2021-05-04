РИАМО - 4 мая. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 407 пациентов, всего в регионе болезнь победили 207 420 человек, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты не только из Московской области, но также из других регионов России и из-за рубежа.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции «122» и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что в борьбе с пандемией самым лучшим средством является вакцинация. Пункты вакцинации от Covid-19 работают в Подмосковье в течение всех майских праздников.

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