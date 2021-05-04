РИАМО - 4 мая. За прошедшие сутки в Московской области подтвердилось 625 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в регионе выявили 252 446 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе умерли 10 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Всего с начала пандемии скончались 5 884 человека.

В Московской области проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Прививочные пункты работают в течение всех майских праздников. Выбрать подходящий пункт поможет интерактивная карта на сайте covid.mz.mosreg.ru.

Вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной. Прививки сделали уже 830 тыс. жителей Московской области.

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