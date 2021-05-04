РИАМО - 4 мая. Фракция «Справедливой России» в Госдуме подготовила проект закона, согласно которому с начала следующего года в РФ планируется ввести налог на роскошь, сообщает kp.ru.
Руководитель фракции Сергей Миронов отметил, что документом предлагается ввести механизм для снижения уровня социального неравенства, который разработан на основе опыта многих стран мира.
Данный законопроект предлагает ввести в стране налог для владельцев дорогостоящей недвижимости, машин, частных самолетов и так далее. Предполагается, что налог должны платить организации, частные предприниматели и физлица.
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