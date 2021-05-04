РИАМО - 4 мая. Фракция «Справедливой России» в Госдуме подготовила проект закона, согласно которому с начала следующего года в РФ планируется ввести налог на роскошь, сообщает kp.ru.

Руководитель фракции Сергей Миронов отметил, что документом предлагается ввести механизм для снижения уровня социального неравенства, который разработан на основе опыта многих стран мира.

«Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», — сказал Миронов.

Данный законопроект предлагает ввести в стране налог для владельцев дорогостоящей недвижимости, машин, частных самолетов и так далее. Предполагается, что налог должны платить организации, частные предприниматели и физлица.

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