РИАМО - 4 мая. В центре Москве были перекрыты центральные улицы в связи с прибытием военной техники, которая будет участвовать в репетиции ко Дню Победы, передает корреспондент РИАМО.

По дороге от Тверской улицы до улицы Охотный ряд перемещается колонна из военной техники. Вокруг много людей, которые внимательно следят за репетиций парада, делают фотографии и снимают видео.

Пешеходные улицы в столице перекрыты и везде стоят сотрудники правоохранительных органов.

В городе перекрыта часть улиц, также некоторые станции метро в центре столицы работают только на вход и пересадку.

Во вторник в Москве состоится вторая ночная репетиция военного парада в преддверии Дня Победы. Генеральная репетиция пройдет на 7 мая.

Лица Победы: 10 историй людей, переживших Великую Отечественную войну>>