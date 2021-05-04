РИАМО - 4 мая. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» открылся на улице Мичурина в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортивный объект получил название «Новатор», чтобы сохранить и преумножить славную спортивную историю города. Изначально планировалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет открыт осенью 2020 года, но пандемия коронавируса внесла определенные коррективы», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, в разгар пандемии Covid-19 объект был переоборудован в инфекционный госпиталь. Когда ситуация стабилизировалась, то ФОК тщательно обработали санитарными средствами.

Для местных спортивных школ и клубов «Новатор» улучшит материально-техническую базу – там они смогу проводить тренировки по фехтованию, плаванию, хоккею, фигурному катанию, борьбе и художественной гимнастике.

В новом спортобъекте оборудованы зал для фехтования, бассейн и ледовый каток.