РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Волонтеры подольского Союза молодежи рассказали прохожим о проведении онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в городах России, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Активисты информировали жителей и гостей городского округа о проекте «Формирование комфортной городской среды» и о том, как можно отдать свой голос и выбрать объекты благоустройства.

В частности, горожане могут выбрать парк «Березки», лесопарк «Дубки» (вдоль улицы Высотной и автодороги Подольск — Северово) и лесопарк «Елочки» (вдоль улицы Филиппова).

Проголосовать можно на сайте gorodsreda.ru до 30 мая.

Принять участие в онлайн-голосовании может каждый гражданин России старше 14 лет.

Основная цель данного федерального проекта — сделать города страны более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. А также в два раза сократить число городов с неблагоприятной средой, вовлечь граждан в процесс благоустройства.