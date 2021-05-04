РИАМО - 4 мая. Два заседания комиссии по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости при Мособлимуществе Подмосковья перенесены с 6 мая и 20 мая на 13 мая и 27 мая соответственно из-за длительных выходных, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Комиссия является одной из ступеней досудебного решения вопросов несогласия с установленной кадастровой стоимостью объекта. На комиссии более детально рассматривают вопросы, требующие индивидуального подхода и более тщательного анализа недвижимости, который основан на отчете о рыночной оценке объекта.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, на заседании 13 мая рассмотрят 32 заявления по 241 объекту недвижимости, большая часть которых - это земельные участки.

Подать документы на комиссию, назначенную на 27 мая, можно через портал госуслуг до 20 мая.

Кадастровую стоимость 1,6 тыс объектов недвижимости Подмосковья оспорили в 2020 г>>