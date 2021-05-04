РИАМО - 4 мая. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК по Москве возбудить уголовное дело после истязания мальчика отцом, сообщается на сайте СК РФ.

Также Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования дела, итоги которого он поставил на контроль.

Ранее проверку после избиения 12-летнего ребенка начала столичная прокуратура. Мальчик рассказал, что его избил отец.

Это произошло в квартире на улице Летчика Бабушкина. После данного инцидента ребенка госпитализировали с различными телесными повреждениями.