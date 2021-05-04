РИАМО - 4 мая. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК по Москве возбудить уголовное дело после истязания мальчика отцом, сообщается на сайте СК РФ.
Также Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования дела, итоги которого он поставил на контроль.
Ранее проверку после избиения 12-летнего ребенка начала столичная прокуратура. Мальчик рассказал, что его избил отец.
Это произошло в квартире на улице Летчика Бабушкина. После данного инцидента ребенка госпитализировали с различными телесными повреждениями.
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