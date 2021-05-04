РИАМО - 4 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта гречихи с 5 июня по 31 августа 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в России зафиксировали рост цен на гречневую крупу. Согласно Росстату, за год гречка в рознице подорожала на 36% до 94,3 руб./кг. В опте 1 кг гречки сейчас стоит 70 рублей. Закупочные цены в некоторых регионах выросли до 15%. Минсельхоз России разрабатывал меры для недопущения роста цен.

Экспортировать нельзя следующие товары: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное. Данная мера призвана нормализовать стоимость товара на внутреннем рынке.

Ограничения не касаются гуманитарной помощи, поставок российским военным за границей, космонавтам на Байконур в Казахстане, полярникам на Шпицбергене и в другие российские территории.

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