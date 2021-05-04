РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 5, 6, 7, 8 и 10 мая проведут инвентаризацию газового оборудования индивидуального жилищного строительства (ИЖС), жителей просят предоставить доступ в дома, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».



Нужно быть бдительными и не допускать к проверке газового оборудования сомнительных лиц. Для того, чтобы не стать жертвой преступников, АО «Мособлгаз» напомнило, как отличить настоящего работника газовой службы от мошенника.

Спецодежда газовика синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане размещается бейдж сотрудника с информацией - ФИО и занимаемой должности, на левом - официальный логотип предприятия.

Газовики имеют при себе удостоверение сотрудника АО «Мособлгаз», которое обязаны предъявить по первому требованию абонента. Документ синего цвета, в нем указаны ФИО и занимаемая должность, стоит подпись генерального директора предприятия (для филиалов – директора филиала).

У всех работников есть визитки установленного образца.

По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона горячей линии АО «Мособлгаз» 8-800-200-24-09. Чтобы убедиться в том, что с проверкой пришли настоящие сотрудники газовой службы, нужно позвонить в филиал в Климовске по телефону 8 (496) 7861-57-58.

В случае утечки газа необходимо звонить по номерам 112 или 104 с любого телефона. До приезда аварийной бригады нужно проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться электричеством.