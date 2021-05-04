РИАМО - 4 мая. Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева считает, что небольшие хостелы и мини-отели в Москве необходимо проверить на предмет соблюдения мер пожарной безопасности, сообщает ТАСС.

Ночью во вторник в гостинице «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице на юго-востоке столицы произошел пожар. В здании находилось более 300 человек. Возгорание на площади 100 кв. м было ликвидировано. Сообщалось о двух погибших взрослых и 18 пострадавших, включая детей.

«Драматичная совершенно ситуация. Считаю, что любое временное пребывание гостей и туристов должно максимально сопровождаться вопросами безопасности, в первую очередь, и комфорта - как для проживающих в самой гостинице, так и тех, кто находится рядом», - сказала Николаева.

По ее словам, недавно рейды проводились в хостелах, которые размещены в жилых помещениях незаконно. Николаева считает, что теперь нужно проверить меры соблюдения пожарной безопасности в небольших гостиницах и хостелах, которые были недавно открыты.

По словам эксперта, скорее всего, в ближайшее время такие проверки пройдут и для них привлекут коллег из правоохранительных органов, пожарного надзора.

Проверять будут не только новые мини-отели, но и те, которые открылись давно. В больших отелях, по ее словам, с пожарной безопасностью обычно нет проблем.