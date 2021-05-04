РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. В городском округе Мытищи МФЦ начал выдачу готовых штендеров акции «Бессмертный полк», сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ муниципалитета.

Список готовых штендеров можно посмотреть на официальном сайте по ссылке. Также по вопросам можно писать на электронную почту bessmertnijpolk@mfcmmr.ru или obratnayasvyaz@mfcmmr.ru. Необходимо обязательно указать ФИО того, кто на штендере.



В этом году «Бессмертный полк» 9 мая пройдет онлайн. Любой желающий может принять в нем участие. Подать заявку можно: на сайте проекта 2021.polkrf.ru, через социальные сети ВК и «Одноклассники» или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru до 7 мая и участники будут заранее оповещены о времени прохождения своего героя в виртуальном шествии Бессмертного полка.

Шествия «Бессмертного полка» проходят в День Победы с 2012 года. Люди выходят на площади городов с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия проходят не только в России, но и за рубежом.

В этом году мероприятие 9 Мая пройдет в онлайн-формате, а 24 июня планируется традиционное шествие.