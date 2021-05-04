РИАМО - 4 мая. Фасад кирпичного трехэтажного дома работников водопроводной станции 1937 года постройки отремонтируют в столице в этом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом находится по адресу: Главная улица, д. 4. Он был возведен для работников Восточной (Сталинской) водопроводной станции и Акуловского гидротехнического узла.

В Москве специалисты ремонтируют фасады и фундамент, подвалы и крыши исторических зданий. В ходе работ также меняют инженерные коммуникации и проводят комплексный ремонт подъезда.

При формировании программы капремонта в мегаполисе специалисты учитывают возраст зданий, сроки эксплуатации лифтов, годы реконструкции и последнего капремонта, а еще состояние инженерных систем.

На объектах культурного наследия столицы не используется общая схема ремонта, к каждому зданию применяют индивидуальные решения. Контролируют выполнение всех работ Фонд капремонта и департамента культурного наследия Москвы.

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