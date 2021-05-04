РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Рабочие отремонтировали дорогу в поселке Быково подмосковного Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель округа написал на портал обращение с просьбой отремонтировать дорогу в поселке Быково. Он отметил, что на Каштановой улице дорожное покрытие разбито. Специалисты территориального отдела «Стрелковский» осмотрели данную дорогу, и информация подтвердилась. Работы по ремонту дороги выполнены.

Данная дорога относится к компетенции органов местного самоуправления. Горожане могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно в период с 1 июля по 1 сентября. По его итогам в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов.