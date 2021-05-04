РИАМО - 4 мая. Хирурги больницы им. В.В. Вересаева на северо-западе столицы сохранили селезенку 69-летней пациентке с аневризмой селезеночной артерии и впервые в практике стационара выполнили сложную операцию эндоскопического клипирования аневризмы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Опасность заключается в том, что аневризма может разорваться и вызвать сильнейшее кровотечение. Это место практически напрямую связано с аортой – самым большим сосудом в организме человека. У женщины размер аневризмы достигал 4 см на 3 см, при норме в 1 см. В любой момент стенки сосуда могли лопнуть.

«Консилиум пришел к выводу, что малоинвазивный внутрисосудистый метод проведения операции, эндоваскулярная эмболизация, в данном случае не подходит из-за гигантского размера аневризмы. Открытая же операция при таком отягощенном анамнезе несла бы в себе слишком много дополнительных рисков. Поэтому было решено проводить операцию лапароскопическим методом», - сказал главный врач больницы им. В.В. Вересаева Игорь Парфенов.

Хирургическая бригада под его руководством впервые в практике больницы провела эндоскопическое клипирование аневризмы селезеночной артерии. Во время операции аневризму отключили от кровотока, и орган был сохранен, что позволило избежать послеоперационных осложнений. Женщина пошла на поправку и через несколько дней ее выписали.

Стационар больницы Вересаева рассчитан на 1 тыс. коек. На базе медучреждения работает межокружное отделение рассеянного склероза, четыре женских консультации, а также региональный сосудистый центр, оказывающий высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения.