РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. В подмосковном Подольске с 5 по 8 мая будут работать мобильные бригады по вакцинации от COVID-19 в шести СНТ округа, сообщается на сайте администрации округа.

Сделать прививку от COVID-19 в праздничные дни в Подольске можно не только в 16-ти пунктах вакцинации, но и на территории шести садовых товариществ.

Мобильные бригады по вакцинации будут работать 5 мая в СНТ «Фестивальное» (деревня Федюково) с 11:00 до 13:00, 6 мая – в СНТ «Модуль» (микрорайон Климовск) с 10:00 до 12:00, 7 мая – в СНТ «Весна» (микрорайон Климовск) с 10:00 до 12:00 и СНТ «АИНА-1», «АИНА-2» (деревня Валищево) с 13:00 до 15:00, 8 мая – в СНТ поселка Радиоцентра Романцево с 12:00 до 14:00. Для получения прививки необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

4 мая на территории СНТ «Коммунальник» организовали работу выездной мобильной бригады медиков. По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова провели организационную работу c жителями всех садовых некоммерческих товариществ, расположенных на территории муниципалитета. В СНТ «Коммунальник» более 300 участков, владельцы которых предварительно проинформировали через мессенджер «WhatsApp» и с помощью листовок. В СНТ работала выездная бригада медиков Подольской городской поликлиники №1. За два часа работы прививочной бригады в СНТ «Коммунальник» привили более 10 человек.

Также во вторник бригада медиков работала в СНТ «Ордынцы». Прививку от COVID-19 можно будет сделать и в других СНТ городского округа.

На сегодняшний день в муниципалитет поступило 44 720 доз вакцины, в достаточном количестве есть «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По данным на 3 мая, прошли вакцинацию 37763 человека, из них 9954 человека старше 60 лет.

Вакцинацию от коронавируса прошли 830 тыс. жителей Подмосковья, 40% из этого числа – люди старше 60 лет.

«Сегодня важная задача - массовая вакцинация. О ней в своем послании сказал наш президент. Там, где делают прививки - снижается госпитализация. Понятно, что это дело добровольное, но мы должны предупредить и обезопасить тех, кто этого еще не сделал - наших жителей», - заявил ранее губернатор Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона.

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