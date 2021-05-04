РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мая. Во дворе ветерана в Королеве волонтеры высадили туи в преддверии празднования Дня Победы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Накануне 9 Мая волонтеры не оставляют без внимания ветеранов Великой Отечественной войны. Во вторник во дворе ветерана Николая Николаевича Багаева появились туи и декоративные кусты. Их высадили перед подъездом ветерана волонтеры Победы и молодогвардейцы.

«Николай Николаевич, мы хотим украсить ваш двор небольшими кустами. Пусть это будет символом нашей благодарности вам», - сказала член партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

Ветерану также вручили подарки, а он, в свою очередь, поблагодарил молодых людей и рассказал о своей службе в годы Великой Отечественной войны, о ранении и о том, как встречал день Победы в 1945 году.