РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мая. Во дворе ветерана в Королеве волонтеры высадили туи в преддверии празднования Дня Победы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Накануне 9 Мая волонтеры не оставляют без внимания ветеранов Великой Отечественной войны. Во вторник во дворе ветерана Николая Николаевича Багаева появились туи и декоративные кусты. Их высадили перед подъездом ветерана волонтеры Победы и молодогвардейцы.
Ветерану также вручили подарки, а он, в свою очередь, поблагодарил молодых людей и рассказал о своей службе в годы Великой Отечественной войны, о ранении и о том, как встречал день Победы в 1945 году.
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