РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. В Подольске рассмотрят вопрос об обустройстве пешеходного перехода у СНТ №8 в микрорайоне Климовск до 15 июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой сделать пешеходный переход на пересечении улиц Заводской и Бережковского проезда, напротив СНТ №8, в микрорайоне Климовск. Она отметила, что в данном СНТ проживают семьи с детьми, которые вынуждены каждый день переходить дорогу, добираясь в школу или различные спортивные секции.

Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу обустройства пешеходного перехода на автомобильной дороге микрорайона Климовск. Указанная дорога является дорогой местного значения. Вопрос по обустройству пешеходного перехода будет рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 15 июля.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.