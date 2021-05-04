РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 мая. В подмосковных Котельниках до конца 2021 года отремонтируют более 2,2 км дорог, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«Одна из задач президентского проекта - увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. В этом году в Котельниках отремонтируем дороги протяженностью более 2,2 км», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в настоящее время работы ведутся на 2-м Покровском проезде. Прошло обсуждение хода ремонта с жителями. На состояние этой дороги поступало большое количество жалоб: на ней были ямы, а искусственные дорожные неровности рассыпались. В рамках реализации программы асфальт заменят на участке свыше 1 км. После окончания ремонта обустроят искусственные дорожные неровности и нанесут пешеходную разметку.

Параллельно сейчас ведутся работы на улице Кузьминской. Здесь проведут фрезеровку старого асфальта и уложат бортовой камень.

Летом специалисты выходят на 3-й Покровский проезд. После завершения ремонта на улично-дорожной сети будет проведена экспертиза выполненных работ независимой лабораторией.