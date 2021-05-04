РИАМО - 4 мая. Правоохранители задержали 56-летнего мужчину, совершившего развратные действия в отношении 15-летней девочки в вагоне метро, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 27 апреля в вагоне поезда метро, следовавшего от станции «Красносельская» до станции «Сокольники». Подозреваемый совершил развратные действия в отношении незнакомой 15-летней девочки.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям с сотрудниками столичного уголовного розыска, установлен и задержан мужчина, обвиняемый в совершении указанного преступления», - отметила Иванова.

По ходатайству следствия в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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