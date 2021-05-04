РИАМО - 4 мая. Музыкальные концерты проходят в павильоне №14 на ВДНХ, с 7 по 15 мая там прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Гершвина, Штрауса и других композиторов, произведения неоклассики, кельтские мотивы и арии итальянских композиторов. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

7 мая квартет саксофонистов сыграет произведения Моцарта, Бетховена, Гершвина, Штрауса и других композиторов минувших веков. Также на концерте прозвучит музыка из кинофильмов «Игрушка», «Шербургские зонтики», «Берегись автомобиля», а еще музыканты сыграют «Богемскую рапсодию».

8 мая в оранжерее павильона №14 сыграют музыку современных классиков. Там прозвучат произведения Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Чилли Гонзалеса, Олафура Арнальдса, Дзе Хисаиси.

Концерт оркестра Classy Jazz «Сокровища кельтов» состоится 13 мая. Слушатели могут насладиться ирландскими и шотландскими народными песнями.

Звезда мировой оперы меццо-сопрано Василиса Бержанская 15 мая исполнит шедевры итальянских композиторов. В программе заявлены арии из опер В. Беллини и Дж. Россини.

На концертах зрителей рассаживают на увеличенном расстоянии друг от друга. Также соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы с заполнением зала на 50%.

Зрителям необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим на концертах.